В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе

В Ростове-на-Дону произошел пожар в складском помещении, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Информация о пожаре на складе, расположенном по адресу ул. Вавилова, 73А, поступила в 05:47 25 мая.

«Площадь пожара [составляет] 1 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли», — говорится в сообщении. Информация о пострадавших не поступала.

В 07:44 пожару был присвоен четвертый ранг сложности (из пяти возможных). На месте работают 66 человек и 22 единицы техники.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России уточнили «РИА Новости», что загорелось двухэтажное складское здание «Аквамаркет».