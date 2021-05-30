Кадыров и Любимова снимут фильм о памятниках Чечни

Министр культуры России Ольга Любимова и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров станут соавторами документального фильма, посвященного памятникам региона, сообщила ТАСС глава Минкультуры.

Она отметила, что в Чечне находятся древнейшие памятники архитектуры, которые «воспеты в песнях и легендах, отображены в живописи», и выразила сожаление, что многие россияне «не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в этом регионе». «Поэтому мы вместе с региональными специалистами хотели бы собрать информацию об этих объектах и представить в виде документального фильма», — рассказала Любимова.

Министр культуры республики Хож-Бауди Дааева уточнил, что в регионе расположено более 1 тыс. объектов культурного наследия, некоторые из них датируются IX—X вв.

29 мая в рамках рабочего визита в Чечню глава Минкультуры посетила мемориальный комплекс Славы им. первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Он был открыт 8 мая 2010 года, в канун празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе Рамзана Кадырова. Любимова возложила цветы к обелиску и оставила запись в книге почетных посетителей.