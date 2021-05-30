Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Эксперты сравнили эффективность вакцин от COVID для женщин и мужчин Общество, 02:27 Синоптики сообщили о заморозках в Европейской России и Сибири Общество, 02:27 Уличная культура Нью-Йорка 90-х и свобода самовыражения в одежде РБК Стиль и Armani Exchange, 02:15 В США пилота оштрафовали на $5 тыс. за просмотр порно во время полета Общество, 02:07 Нурмагомедов ответил на слова Кадырова о «проекте UFC» Спорт, 01:40 Онищенко ответил на сообщения об искусственном происхождении COVID-19 Общество, 01:20 Баку и Ереван одобрили план Москвы по решению пограничного конфликта Политика, 01:00 Пыльца, пыль и аллергия: как работают домашние очистители воздуха РБК и Dyson, 00:41 Генсек ООН заявил об эрозии режима контроля над вооружениями Политика, 00:27 МВД подтвердило возможность получать российские загранпаспорта за рубежом Общество, 00:11 «Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов Спорт, 29 мая, 23:57 СМИ сообщили о тайной свадьбе премьер-министра Британии Бориса Джонсона Общество, 29 мая, 23:54 Кабмин выделил более ₽3 млрд на соцобеспечение работникам Генпрокуратуры Общество, 29 мая, 23:34 СМИ узнали о предложении ЕС ответить на «злонамеренные действия» России Политика, 29 мая, 23:28
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

Онищенко ответил на сообщения об искусственном происхождении COVID-19

Версию о лабораторном происхождении коронавируса, равно как и теорию о его естественном происхождении, нельзя считать доказанными, потому что не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает «РИА Новости».

«Сегодня и та, и другая версия не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает. У нее нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля», — сказал Онищенко.

Ученые оценили «доказательства» искусственного происхождения COVID-19
Общество

В отсутствии такого механизма он обвинил США. По его словам, в 2001 году американская сторона объявила о выходе из договора.

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении вступила в силу в апреле 1972 года. В ней участвуют 163 государства. Договор запрещает производить биологические агенты и токсины, а также оборудование и средства их доставки.

В 2001 году США отказались подписать протокол к конвенции, который предусматривал механизмы взаимного контроля. При этом страна до сих пор остается участником соглашения.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

28 мая британская газета Daily Mail опубликовала результаты исследований британского вирусолога Ангуса Далглиша и норвежского ученого Бригера Сёренсена. Исследователи утверждают, что нашли «доказательства» искусственного создания коронавируса в Уханьской лаборатории в Китае. К такому выводу они пришли, проанализировав образцы COVID-19.

По мнению ученых, «создатели» COVID-19 присоединили новый шип к коронавирусу, который обнаружили у летучих мышей. Таким образом они хотели сделать его более заразным и изучить его воздействие на людей.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Геннадий Онищенко коронавирус биологическое оружие
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Facebook перестал удалять посты об искусственном происхождении COVID-19
Технологии и медиа
В России третий день подряд выявили более 9 тыс. случаев COVID-19
Общество
В китайском Гуанчжоу закрыли район из-за вспышки коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter