Онищенко ответил на сообщения об искусственном происхождении COVID-19

Версию о лабораторном происхождении коронавируса, равно как и теорию о его естественном происхождении, нельзя считать доказанными, потому что не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает «РИА Новости».

«Сегодня и та, и другая версия не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает. У нее нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля», — сказал Онищенко.

В отсутствии такого механизма он обвинил США. По его словам, в 2001 году американская сторона объявила о выходе из договора.

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении вступила в силу в апреле 1972 года. В ней участвуют 163 государства. Договор запрещает производить биологические агенты и токсины, а также оборудование и средства их доставки.