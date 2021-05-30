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Общество ,  

В США пилота оштрафовали на $5 тыс. за просмотр порно во время полета

В американском штате Мэриленд федеральный суд приговорил к одному году условно и оштрафовал на $5 тыс. долларов 60-летнего экс-пилота самолета Майкла Хаака, который во время полета смотрел порнографические материалы и раздевался перед своей коллегой-пилотом. Решение суда размещено на сайте американского Минюста.

«Бывший пилот согласился с обвинением, которое ему предъявил федеральный суд штата Мэриленд. Он приговорен к одному году условного срока за обнажение перед женщиной — вторым пилотом во время полета самолета. Он также обязан выплатить штраф в размере $5 тыс»., — говорится в сообщении.

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Фото:Юлия Спиридонова для РБК

Инцидент произошел 10 августа прошлого года. Хаак был капитаном самолета в авиакомпании Southwest Airlines. Воздушное судно следовало из международного аэропорта Филадельфии в международный аэропорт Орландо.

В тот день Хааку помогала второй пилот, с которой он прежде не был знаком. После взлета капитан покинул свое место и начал раздеваться, а также демонстрировать порнографические материалы на своем ноутбуке. «Неподобающее поведение» продолжалось в течение всего полета воздушного судна, говорится в сообщении Минюста.

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Фото:Cibi Chakravarthi / Unsplash

Там отмечают, что в расследовании инцидента участвовало ФБР, Управление генерального инспектора Министерства транспорта, а также сама авиакомпания.

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Ранее, в начале мая, в России объявила голодовку ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре, которую власти обвиняют в распространении порнографии. Дело против нее возбудили в ноябре 2019 года. Поводом стали рисунки со стилизованными изображениями женских половых органов, которые она выкладывала в свой паблик во «ВКонтакте».

Активистка потребовала, чтобы процесс по ее делу не затягивали, чтобы он был открытым, а также чтобы ей был предоставлен общественный защитник.

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