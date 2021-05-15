В Петербурге полиция задержала участников массовой драки

Накануне вечером в Приморском районе Санкт-Петербурга произошла массовая драка. Об этом РБК сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

14 мая в 20:20 в полицию Приморского района поступило сообщение о конфликте между гражданами на пересечении улиц Репищева и Вербной.

Предполагаемые участники конфликта задержаны и доставлены в отделение полиции. В настоящее время проводится проверка. Число задержанных в ведомстве не уточняют.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, в драке приняли участие около 100 мигрантов. По словам очевидцев, в руках у них были арматура и дубинки. Как пишет издание «Невские новости» со ссылкой на полицию, были задержаны 45 участников драки.