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Высылки дипломатов ,  
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Литва заявила об отказе России выдать визу атташе по культуре

Римантас Винграс
Римантас Винграс (Фото: it.mfa.lt)

Россия не выдала визу новому литовскому атташе по культуре Римантасу Винграсу, заявил заместитель министра иностранных дел республики Мантас Адоменас, сообщает LRT со ссылкой на BNS.

«В рамках рутинных формальностей, реагируя на отказ в выдаче литовской визы, Россия отказалась выдать визу литовскому атташе по культуре. И теперь у нас нет атташе по культуре в этой стране», — сказал Адоменас.

Винграс — пианист, преподаватель музыки университета имени Витаутаса Великого — должен был заменить Ингу Видугирите-Пакерене. Летом 2020 года музыкант победил в конкурсе на замещение должности культурного атташе в посольстве Литвы в России. Однако в январе Россия отказалась выдать ему разрешение на въезд в страну, сообщает LRT.

РБК направил запрос в МИД России.

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Фото:Dalibor Gluck / CTK / Global Look Press

В апреле страны Прибалтики объявили о высылке российских дипломатов на фоне дипломатического скандала между Россией и Чехией из-за обвинений в причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице: Литва решила выслать двух сотрудников российского посольства, Латвия и Эстония — по одному российскому дипломату. Послы этих стран были вызваны в МИД России. Москва в ответ обязала двух сотрудников литовского посольства и по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинуть страну.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил действия стран Прибалтики и США с выходками хулиганов во дворе, где есть один «главный хулиган», а остальные «как рыбы-прилипалы у акулы». «И вот они (хулиганы. — РБК) подбегали к новенькому: «Дай десять копеек», и, когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории», — сказал Лавров.

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Литва Россия виза атташе
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