Литва заявила об отказе России выдать визу атташе по культуре

Римантас Винграс (Фото: it.mfa.lt)

Россия не выдала визу новому литовскому атташе по культуре Римантасу Винграсу, заявил заместитель министра иностранных дел республики Мантас Адоменас, сообщает LRT со ссылкой на BNS.

«В рамках рутинных формальностей, реагируя на отказ в выдаче литовской визы, Россия отказалась выдать визу литовскому атташе по культуре. И теперь у нас нет атташе по культуре в этой стране», — сказал Адоменас.

Винграс — пианист, преподаватель музыки университета имени Витаутаса Великого — должен был заменить Ингу Видугирите-Пакерене. Летом 2020 года музыкант победил в конкурсе на замещение должности культурного атташе в посольстве Литвы в России. Однако в январе Россия отказалась выдать ему разрешение на въезд в страну, сообщает LRT.

РБК направил запрос в МИД России.