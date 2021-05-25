Власти Туапсе назвали причину разлива нефтепродуктов в Черном море

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Разлив нефтепродуктов в акватории Туапсе произошел из-за вытекания в районе выпускного канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«В ходе водолазных обследований обнаружены два места слабого вытекания нефтепродуктов в районе залегания глубоководного коллектора», — говорится в сообщении.

По данным администрации, сначала было обнаружено одно пятно, которое было обработано сорбентом и ликвидировано. Также в 790 метрах от берега было выявлено еще одно вытекание нефтесодержащей жидкости, сказали в пресс-службе.

«По состоянию на 15:20 (совпадает с мск) все масляные пятна ликвидированы», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В ведомстве уточнили, что на обработку нефтяных пятен, а также на работы по абсорбции морской акватории и береговой линии были привлечены 75 человек и 22 единицы техники.



О нефтяном пятне в юго-западном направлении вдоль Черного моря в сторону Туапсе сообщил оперативный штаб Краснодарского края 25 мая. Масляное пятно находилось в 800 м от берега. В городе был введен режим повышенной готовности.