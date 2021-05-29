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Общество ,  
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Автомобиль Росгвардии сбил двух детей на пешеходном переходе под Брянском

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В городе Новозыбков Брянской области патрульная машина Росгвардии сбила двух детей на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, автомобиль проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора. В это время на проезжую часть на электросамокате выехали двое детей десяти лет.

«В результате произошло столкновение. Дети госпитализированы в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести», — говорится в сообщении. На место происшествия прибыл новозыбковский межрайонный прокурор Виталий Гончаров.

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Фото:act54 / VK

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Росгвардия Брянская область Дети ДТП
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