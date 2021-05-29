На Боровском шоссе в Москве затопило проезжую часть

Фото: my_mosc / VK

На Боровском шоссе в районе станции метро «Говорово» произошло подтопление проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

«На месте работают оперативные службы. Движение в сторону МКАД затруднено на 2 км, в сторону области — на 0,5 км», — говорится в сообщении. Также затопило проезжую часть на проспекте Генерала Дорохова.

В результате произошедшего задерживаются автобусы маршрутов № 752, 518, 734, 862 и 205.

Причина затопления не сообщается.