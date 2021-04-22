В трех районах Минска затопило улицы из-за аварии на водопроводе

Улицы в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах Минска затопило водой после прорыва трубы, сообщается на сайте Мингорисполкома.

Причиной прорыва стало повреждение водопроводного трубопровода в районе одной из стройплощадок в Заводском районе. На место были направлены аварийные бригады. В городском управлении МЧС указали, что сотрудникам ведомства пришлось откачивать воду из складских помещений.

Сейчас в городе создали комиссию по чрезвычайным ситуациям.

В Мингорисполкоме отметили, что после локализации повреждения восстановить подачу воды сразу не получится. При этом в пострадавшие районы будут направлены автомобильные цистерны с питьевой водой.