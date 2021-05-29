МЧС предложило наказывать собственников пляжей за отдыхающих с животными

МЧС предложило ввести административное наказания за отдых на пляже с животными. Об этом рассказал начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин, передает ТАСС.

«В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей», — указал он.

МЧС направило предложение в Минюст, чтобы его включили в проект нового КоАП.

В России на федеральном уровне запретили приводить на пляж животных с января 2021 года. Исключение сделано для собак-поводырей. В то же время, как отмечает ТАСС, сейчас ответственность для отдыхающих на пляжах с животными в КоАП не прописана.