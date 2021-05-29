Байден заявил о вере Си Цзиньпина в завоевание США до 3035 года

Председатель КНР Си Цзиньпин верит, что США перейдут под власть Китая до 3035 года. Об этом сообщил президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими на базе в штате Вирджиния.

«Он твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения», — сказал американский лидер.

По мнению телеканала Fox News, Байден оговорился и имел в виду 2035 год.

Президент указал, что провел с председателем КНР больше времени, чем любой другой мировой лидер. По словам Байдена, политики провели 24 часа частных встреч с одним лишь переводчиком, они также проехали вместе 112,6 тыс. км.