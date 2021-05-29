Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Госдеп США запросил $665 млн для защиты Европы Политика, 04:57 Как работает военная ипотека РБК и ПСБ, 04:35 США остановят авиасообщение с Белоруссией и введут санкции из-за Ryanair Политика, 04:29 В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный Общество, 04:25 Байден заявил о вере Си Цзиньпина в завоевание США до 3035 года Политика, 03:40 Байден предложил бюджет с самыми высокими расходами со Второй мировой Экономика, 03:28 White Rabbit, киберпреступность, Билли Айлиш и мужской костюм от Dior РБК и Dior, 03:27 Глава NASA назвал Россию жизненно важным партнером по МКС Общество, 02:46 Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту все 36 спутников OneWeb Технологии и медиа, 02:18 Уличная культура Нью-Йорка 90-х и свобода самовыражения в одежде РБК Стиль и Armani Exchange, 02:15 США второй раз за 30 лет импортировали нефть и нефтепродукты из Ирана Экономика, 01:57 В Сочи загорелся строительный рынок на площади более 800 кв. м Общество, 01:09 Пыльца, пыль и аллергия: как работают домашние очистители воздуха РБК и Dyson, 01:05 Регулятор США попросил проявлять осторожность при полетах над Белоруссией Политика, 00:48
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Байден заявил о вере Си Цзиньпина в завоевание США до 3035 года

Председатель КНР Си Цзиньпин верит, что США перейдут под власть Китая до 3035 года. Об этом сообщил президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими на базе в штате Вирджиния.

«Он твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения», — сказал американский лидер.

Байден предложит G7 усилить давление на Китай из-за притеснения уйгуров
Политика
Джо Байден

По мнению телеканала Fox News, Байден оговорился и имел в виду 2035 год.

Президент указал, что провел с председателем КНР больше времени, чем любой другой мировой лидер. По словам Байдена, политики провели 24 часа частных встреч с одним лишь переводчиком, они также проехали вместе 112,6 тыс. км.

Как считает президент США, сейчас в мире идет сражение между демократиями и автократиями. «Чем сложнее становится мир, тем труднее демократическим странам объединиться и прийти к консенсусу», — предупредил Байден.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

Осенью 2020 года Байден называл главной угрозой для США «с точки зрения разрушения безопасности и союзов» не Китай, а Россию. КНР политик тогда назвал крупнейшим конкурентом Соединенных Штатов. Президент отмечал, что от того, какого подхода будет придерживаться Вашингтон, зависит, останутся ли страны и дальше конкурентами, или ситуация перерастет в более серьезное соперничество.

Джо Байден Китай США Си Цзиньпин
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Байден предложит G7 усилить давление на Китай из-за притеснения уйгуров
Политика
Китай назвал клеветой заявление США о «лабораторной утечке» коронавируса
Общество
Байден назвал Россию главной угрозой для США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter