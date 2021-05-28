Во Франции напавший на сотрудницу полиции умер после перестрелки

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Злоумышленник, который ранее напал с ножом на сотрудницу полиции в коммуне Ла Шапель-Сюр-Эрдр на западе Франции, скончался от ранений после перестрелки с жандармами. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой источники близкие к следствию.

Телеканал рассказал, что злоумышленника пытались реанимировать службы экстренной помощи, однако травмы оказались слишком серьезные. Там добавили, что в ходе операции по его задержанию еще два жандарма получили ранения, их здоровью ничего не угрожает.

Как уточнил Ouest-France, во время перестрелки с полицией, преступник использовал оружие раненой ранее женщины. Там добавили, что погибшему мужчине было 39 лет, он родился в Сен-Назере.

По данным BFMTV, злоумышленник ранее отбывал восьмилетний тюремный срок за несколько преступлений и был освобожден два месяца назад, после чего смог устроиться на работу. Также он был включен в картотеку радикально настроенных, позволял себе словесные провокации, связанные с религией.