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Общество ,  
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Во Франции напавший на сотрудницу полиции умер после перестрелки

Фото: Stephane Mahe / Reuters
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Злоумышленник, который ранее напал с ножом на сотрудницу полиции в коммуне Ла Шапель-Сюр-Эрдр на западе Франции, скончался от ранений после перестрелки с жандармами. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой источники близкие к следствию.

Телеканал рассказал, что злоумышленника пытались реанимировать службы экстренной помощи, однако травмы оказались слишком серьезные. Там добавили, что в ходе операции по его задержанию еще два жандарма получили ранения, их здоровью ничего не угрожает.

Во Франции неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции
Общество
Фото:Nicolas Liponne / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Как уточнил Ouest-France, во время перестрелки с полицией, преступник использовал оружие раненой ранее женщины. Там добавили, что погибшему мужчине было 39 лет, он родился в Сен-Назере.

По данным BFMTV, злоумышленник ранее отбывал восьмилетний тюремный срок за несколько преступлений и был освобожден два месяца назад, после чего смог устроиться на работу. Также он был включен в картотеку радикально настроенных, позволял себе словесные провокации, связанные с религией. 

Для поимки подозреваемого задействовали 240 жандармов и два вертолета. 

Неизвестный с ножом напал на сотрудницу полиции на западе Франции в 10:00 по местному времени (11:00 мск). После нападения ему удалось на время скрыться. Женщина получила серьезные ранения и была госпитализирована в больницу города Нант.

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Франция нападение на полицейского Нант ножевое ранение
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