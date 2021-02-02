В Сочи задержали проникшего в охраняемую зону аэропорта мужчину

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, проникшего на летное поле Международного аэропорта Сочи, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о том, что необходим наряд полиции по факту проникновения на территорию перрона аэропорта Сочи неизвестного гражданина», — рассказали в пресс-службе.

Нарушителем оказался 23-летний житель Владивостока, его доставили в дежурную часть, против него составили протокол о «нарушении требований в области транспортной безопасности» (ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ).

По информации пресс-службы аэропорта Сочи, мужчина вел себя неадекватно. «Задержанный передан правоохранительным органам, при нем запрещенных предметов не обнаружено. Инцидент не повлиял на работу аэропорта, аэропорт работает в штатном режиме», — рассказали РБК в пресс-службе аэропорта.