Лукашенко заявил о готовности провести экскурсию по Беловежской пуще

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав правительств Содружества Независимых Государств в Белоруссию и выразил готовность провести экскурсию для них в Беловежской пуще. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

15 октября по случаю 30-летия СНГ состоится заседание Совета глав государств.

«Я готов вас там принять. Все там осталось так, как было. Мы это бережно храним. <...> Но если бы я вас туда пригласил и сам был экскурсоводом, я бы вам очень много интересного рассказал», — заявил Лукашенко.

Президент пообещал рассказать, как вели себя руководители стран. «Как элементарно одним росчерком пера была уничтожена не просто великая страна, а мощнейший центр силы, без которого не решалась ни одна проблема», — добавил Лукашенко.