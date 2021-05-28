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Политика ,  
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Лукашенко заявил о готовности провести экскурсию по Беловежской пуще

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав правительств Содружества Независимых Государств в Белоруссию и выразил готовность провести экскурсию для них в Беловежской пуще. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

15 октября по случаю 30-летия СНГ состоится заседание Совета глав государств.

«Я готов вас там принять. Все там осталось так, как было. Мы это бережно храним. <...> Но если бы я вас туда пригласил и сам был экскурсоводом, я бы вам очень много интересного рассказал», — заявил Лукашенко.

Президент пообещал рассказать, как вели себя руководители стран. «Как элементарно одним росчерком пера была уничтожена не просто великая страна, а мощнейший центр силы, без которого не решалась ни одна проблема», — добавил Лукашенко.

Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
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Александр Лукашенко (в центре) на встрече с главами делегаций заседания Совета глав государств СНГ

8 декабря 1991 года высшие должностные лица России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ранее Лукашенко отметил, что Содружество Независимых Государств состоялось и подтверждает свою жизнеспособность в сложное время. Он добавил, что основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства. По его словам, сейчас странам Содружества «как никогда нужны солидарность и единство».

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