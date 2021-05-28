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Политика ,  
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Эксперты оценили заявление Минэнерго США о грязном российском газе

«Газпром» GAZP ₽262,72 -0,09% Купить
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Заявление главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, что Россия транспортирует по «Северному потоку» «самую грязную форму природного газа на Земле», похоже на черный пиар в адрес конкурента и попытку обелить политику вмешательства США в энергетическую политику Европы, заявил РБК заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«США имеют виды на европейский рынок газа. Им нужно жизненное пространство для того, чтобы оправдывать инвестиции в проекты СПГ, привлекать новых инвесторов, покупателей. Европу они считают одним из целевых рынков. И США борются с российским газом методами нечистоплотной конкуренции», — пояснил он.

По его словам, оснований считать российский газ грязным и тем более самым грязным нет. Гривач отметил, что новые российские газопроводы (такие как «Северный поток-2») эффективны и экологичны, а российский трубопроводный газ имеет гораздо более низкий карбоновый след по сравнению с американским сжиженным природным газом (СПГ).

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Фото:Bernd Wüstneck / dpa / Global Look Press

К тому же американский СПГ добывается методом фрекинга, который считается грязным, с большими выбросами углекислого газа и метана, заключил эксперт.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко также считает, что с точки зрения углеводородного следа непосредственно от добычи газа «Газпром» выглядит довольно неплохо», поскольку российский газ добывается в основном традиционным способом, в отличие от американского, который добывают путем гидроразрыва пласта.

«Вопрос выбросов метана в процессе транспортировки более дискуссионный и менее прозрачный», — добавил Маринченко в разговоре с РБК. Он подчеркнул, что само заявление Грэнхолм о грязном российском газе сложно верифицировать, особенно когда оно не подкреплено конкретными цифрами.

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Фото:Jens Büttner / dpa / picture-alliance / ТАСС

«В любых оценках, которые призваны сравнить выбросы парниковых газов разных компаний, много условностей, часто они базируются на бумажных расчетах. В особенности много неопределенности по поводу утечек метана, которые могут носить случайный характер и не всегда рапортуются компаниями», — пояснил он.

Ранее глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, разъясняя свою позицию насчет санкций против «Северного потока-2», назвала российский газ самым грязным на Земле. Но сообщила, что не поддерживает решение администрации президента США не вводить санкции против проекта.

Вице-премьер Александр Новак поспорил с Грэнхолм, отметив, что российский газ, поставляемый в Европу по «Северному потоку», имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт⋅ч, чем сырье, идущее в Европу из США.

Вашингтон отказался вводить новые санкции против оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил это решение национальными интересами США. Американский президент Джо Байден отмечал, что «Северный поток-2» уже почти достроен, поэтому введение новых ограничений негативно скажется на отношениях США с Европой.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Однако под новые санкции США 21 мая попали российские «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, а также 13 судов.

«Северный поток-2» предусматривает строительство двух веток длиной 1,2 тыс. км газопровода по дну Балтийского моря через акватории России, Германии, Финляндии, Дании и Швеции. Общая мощность газопровода составит 55 млрд куб. м в год.

Авторы
Виктория Тютина Виктория Тютина, Екатерина Костина Екатерина Костина
Минэнерго США Северный поток новости черный пиар
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