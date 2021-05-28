Эксперты оценили заявление Минэнерго США о грязном российском газе

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Заявление главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, что Россия транспортирует по «Северному потоку» «самую грязную форму природного газа на Земле», похоже на черный пиар в адрес конкурента и попытку обелить политику вмешательства США в энергетическую политику Европы, заявил РБК заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«США имеют виды на европейский рынок газа. Им нужно жизненное пространство для того, чтобы оправдывать инвестиции в проекты СПГ, привлекать новых инвесторов, покупателей. Европу они считают одним из целевых рынков. И США борются с российским газом методами нечистоплотной конкуренции», — пояснил он.

По его словам, оснований считать российский газ грязным и тем более самым грязным нет. Гривач отметил, что новые российские газопроводы (такие как «Северный поток-2») эффективны и экологичны, а российский трубопроводный газ имеет гораздо более низкий карбоновый след по сравнению с американским сжиженным природным газом (СПГ).

К тому же американский СПГ добывается методом фрекинга, который считается грязным, с большими выбросами углекислого газа и метана, заключил эксперт.