Россия выразила протест из-за акции у посольства в Киеве

Руслан Нимчинский (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Временному поверенному в делах Украины Василию Покатило вручили ноту протеста в связи с акцией украинской стороны у посольства России в Киеве. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

«Выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве <...> Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с инцидентом», — сказано в сообщении.

В МИДе уточнили, что 26 мая украинские организации радикального толка устроили «некий «перфоманс», в результате которого казался заблокированным центральный вход в посольство. Там добавили, что в ходе действий радикалов звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства.

В министерстве потребовали принять решительные меры по недопущению впредь подобных акций и обеспечить условия для нормального и безопасного функционирования российского дипломатического представительства, согласно положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.