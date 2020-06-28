Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 26 июн, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 26 июн, 12:56
Мэр Конотопа сжег российский флаг возле здания посольства в Киеве Политика, 00:27 Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО Технологии и медиа, 00:02 Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером Общество, 27 июн, 23:54 В Подольске локализовали пожар в ангаре на площади 3 тыс. кв. м. Общество, 27 июн, 23:53 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 27 июн, 23:49 В Москве за последние сутки скончались 24 пациента с коронавирусом Общество, 27 июн, 23:33 В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования Политика, 27 июн, 22:59 На военном полигоне в Ленобласти произошел крупный пожар Общество, 27 июн, 22:46 Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре Общество, 27 июн, 22:29 Цифры, факты и эмоции от электрического Porsche Taycan РБК и Porsche, 27 июн, 22:16 «Манчестер Юнайтед» стал первым полуфиналистом Кубка Англии Спорт, 27 июн, 22:13 Гол Мамаева помог «Ростову» победить «Арсенал» в чемпионате России Спорт, 27 июн, 21:59 Федун заявил об усугубившей проблемы судейства системе VAR Спорт, 27 июн, 21:44 Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 27 июн, 21:33
Политика ,  
0 

Мэр Конотопа сжег российский флаг возле здания посольства в Киеве

Мэр города Конотоп Сумской области Артем Семенихин сжег российский флаг возле здания посольства России в Киеве. Соответствующую видеозапись Семенихин разместил в своем Facebook.

Запись в facebook пользователя Semenikhin

«Нахожусь сейчас возле посольства страны-оккупанта. Что я здесь делаю? Я сейчас делаю ответ Толику Шарию (украинский журналист, основатель политической партии «Партия Шария» Анатолий Шарий. — РБК), который недавно уже в который раз выпустил обо мне видеоролик, в котором якобы разоблачает меня там в чем-то», — заявил Семенихин на опубликованной записи.

Обращаясь к Шарию, Семенихин сознался в том, что он сожалел о том, что «в свое время сжег российский флаг и включал гимн, направляя колонку в сторону сепаратистов.

«Толик Шарий, передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг... Пусть твои владельцы тебе звонят и говорят: «Зачем ты такое делаешь, и теперь российские флаги жгут прямо под посольством?» — сказал Семенихин.

О какой именно видеозаписи и разоблачениях идет речь, Семенихин не объяснил. Он поджег российский флаг, после чего на записи начал звучать гимн Украины.

Это не первый случай, когда Семенихин участвует в подобной акции. В 2016 году он сжег российский флаг за то, что вандалы уничтожили православный крест.

Теги: Украина, Конотоп, российский флаг
Материалы по теме
Во время беспорядков у стен Рады попытались сжечь российский флаг
Политика
Порошенко призвал запретить российский флаг
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter