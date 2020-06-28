Мэр Конотопа сжег российский флаг возле здания посольства в Киеве

Мэр города Конотоп Сумской области Артем Семенихин сжег российский флаг возле здания посольства России в Киеве. Соответствующую видеозапись Семенихин разместил в своем Facebook.

Запись в facebook пользователя Semenikhin

«Нахожусь сейчас возле посольства страны-оккупанта. Что я здесь делаю? Я сейчас делаю ответ Толику Шарию (украинский журналист, основатель политической партии «Партия Шария» Анатолий Шарий. — РБК), который недавно уже в который раз выпустил обо мне видеоролик, в котором якобы разоблачает меня там в чем-то», — заявил Семенихин на опубликованной записи.

Обращаясь к Шарию, Семенихин сознался в том, что он сожалел о том, что «в свое время сжег российский флаг и включал гимн, направляя колонку в сторону сепаратистов.

«Толик Шарий, передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг... Пусть твои владельцы тебе звонят и говорят: «Зачем ты такое делаешь, и теперь российские флаги жгут прямо под посольством?» — сказал Семенихин.

О какой именно видеозаписи и разоблачениях идет речь, Семенихин не объяснил. Он поджег российский флаг, после чего на записи начал звучать гимн Украины.

Это не первый случай, когда Семенихин участвует в подобной акции. В 2016 году он сжег российский флаг за то, что вандалы уничтожили православный крест.