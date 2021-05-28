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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизовалась, роста числа выявляемых случаев заражения не наблюдается. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Должен сказать, что она (ситуация с коронавирусом — РБК.) стабилизировалась, у нас уже нет недельного такого роста. За прошлую недели «упали» [данные] и по госпитализации, и по количеству выявленных больных», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).

При это он добавил, что уровень заболеваемости все равно остается достаточно высоким, поэтому необходимо делать прививки от COVID-19.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 3274 человек. С начала эпидемии COVID-19 в столице заболели 1,17 млн человек, из них 1 млн выздоровели, 19,9 тыс. скончались.

В целом по России за минувшие сутки выявили 9,2 тыс. заразившихся коронавирусом. Суточный прирост превысил 9 тыс. и накануне, 27 мая, перешагнув эту отметку впервые за неделю.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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