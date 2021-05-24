В Роспотребнадзоре назвали число сделанных прививок от коронавируса

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Более 10 млн россиян полностью прошли вакцинацию от коронавируса, всего было сделано 25 млн прививок. Об этом сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, передает ТАСС.

«Привито полностью более 10 млн человек, сделано общее количество прививок более 25 млн», — сказал он.

По словам Акимкина, ситуация в России с коронавирусом находится на этапе стабилизации. Он уточнил, что по уровню заболеваемости на 100 тыс. человек страна занимает 72 место в мире, а по уровню смертности на 100 тыс. — 60 место.

Материал дополняется