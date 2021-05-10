Во Франции застрелили напавшую на полицейского женщину

Женщина во французском департаменте Жиронда напала с ножом на полицейского, передают Ouest-France и Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.

По информации изданий, инцидент произошел в городе Пессак на юго-западе Франции. Полицейский патруль был вызван на место происшествия из-за того, что женщина угрожала ножом своему мужу. Источники изданий уточняют, что она страдала психическим расстройством. По словам собеседника агентства AFP, женщина проходила лечение в связи с шизофренией.

Когда правоохранители приехали, женщина ударила полицейского ножом в ногу, в ответ его коллега выстрелил в нападавшую. От полученных ранений она погибла.

Ранее в этот день четыре человека пострадали в результате атаки с ножом в супермаркете города Данидин в Новой Зеландии. По данным радио RNZ, мужчина напал на людей с ножами, его обезвредили посетители магазина и персонал. Пострадавших госпитализировали, состояние троих из них оценивается как критическое.