Минск направил ноту протеста восьми странам из-за мер по лайнеру Ryanair

Постпредство Белоруссии при ООН направило ноту протеста в миссии Ирландии, Эстонии, Франции, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии, выступившие с заявлением по инциденту с самолетом Ryanair, который вынужденно сел в Минске. Об этом «РИА Новости» сообщил глава постпредства Валентин Рыбаков.

«Мы направили ноту протеста одинакового содержания. В ней мы отметили, что обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения суверенного государств-членов ООН», — сказал Рыбаков.

По его мнению, непозволительно делать любые заявления до того, как проведено официальное расследование компетентными структурами (в первую очередь международной организации гражданской авиации ICAO).

Накануне министр транспорта Ирландии Имон Райан сообщил, что ICAO проведет расследование вынужденной посадки в Минске пассажирского самолета, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс. По его словам, промежуточный доклад ICAO ожидается 25 июня.