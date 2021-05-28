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Протесты в Белоруссии ,  
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Минск направил ноту протеста восьми странам из-за мер по лайнеру Ryanair

Постпредство Белоруссии при ООН направило ноту протеста в миссии Ирландии, Эстонии, Франции, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии, выступившие с заявлением по инциденту с самолетом Ryanair, который вынужденно сел в Минске. Об этом «РИА Новости» сообщил глава постпредства Валентин Рыбаков.

«Мы направили ноту протеста одинакового содержания. В ней мы отметили, что обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения суверенного государств-членов ООН», — сказал Рыбаков.

Глава Ryanair допустил наличие сотрудников КГБ на севшем в Минске лайнере
Политика
Фото:EPA / ТАСС

По его мнению, непозволительно делать любые заявления до того, как проведено официальное расследование компетентными структурами (в первую очередь международной организации гражданской авиации ICAO).

Накануне министр транспорта Ирландии Имон Райан сообщил, что ICAO проведет расследование вынужденной посадки в Минске пассажирского самолета, летевшего 23 мая из Афин в Вильнюс. По его словам, промежуточный доклад ICAO ожидается 25 июня.

Лайнер Ryanair изменил курс и приземлился в аэропорту белорусской столицы из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Минтранс Белоруссии заявил, что эти данные поступили от палестинского движения ХАМАС, но оно отвергло свою причастность. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что информация о бомбе пришла из Швейцарии. В Женеве заявили, что власти не информировали об этом Минск.

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На лайнере летели главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, гражданка России Софья Сапега. После вынужденной посадки самолета в Минске, их задержали белорусские силовики, а затем арестовали. В Белоруссии Протасевич внесен в список террористов, его обвиняют в организации массовых беспорядков. По данным российского МИДа, Сапегу подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии, с августа по сентябрь 2020 года.

После инцидента с лайнером Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией ЕС и рекомендовал европейским перевозчикам не летать над республикой, а аэропортам — принимать белорусские самолеты. Позже к этому решению присоединились Великобритания и Украина.

постпред Белоруссия ЕС ICAO нота протеста
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