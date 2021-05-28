В Абхазии начали проверку после сообщений о пытках россиянина в милиции

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

МВД Абхазии проводит служебную проверку после появления в СМИ сообщений об избиении гражданина России в отделении местной милиции. Об этом сообщили РБК в ведомстве.

«Проверка начата 28 апреля на основании поступившей косвенной информации от представителя СМИ о якобы имевших место противоправных действиях в отношении гражданина Русских Артема», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что на время проведения проверки сотрудников дежурившей в указанный период опергруппы отстранили от работы. Также доследственную проверку проводит прокуратура Гагрского района.

В МВД отметили, что сам Русских не обращался в милицию. Также об этом инциденте никто не сообщал анонимно по конфиденциальной линии доверия.