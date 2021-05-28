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Общество ,  
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В Абхазии начали проверку после сообщений о пытках россиянина в милиции

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

МВД Абхазии проводит служебную проверку после появления в СМИ сообщений об избиении гражданина России в отделении местной милиции. Об этом сообщили РБК в ведомстве.

«Проверка начата 28 апреля на основании поступившей косвенной информации от представителя СМИ о якобы имевших место противоправных действиях в отношении гражданина Русских Артема», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что на время проведения проверки сотрудников дежурившей в указанный период опергруппы отстранили от работы. Также доследственную проверку проводит прокуратура Гагрского района.

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В МВД отметили, что сам Русских не обращался в милицию. Также об этом инциденте никто не сообщал анонимно по конфиденциальной линии доверия.

Вечером 7 апреля Русских действительно доставили в Гагрское районное управление МВД для установления личности, подтвердили в ведомстве.

Ранее «Медиазона» сообщила, что трое петербуржцев — 28-летний Артем Русских, его 30-летняя супруга Дарья Морозова и их 26-летняя подруга Полина Салмина поехали в апреле на отдых в Абхазию. В один из дней они отправились на гору Мамдзышха. Во время прогулки Русских и его спутницы разминулись, позднее около россиянина остановился автомобиль, откуда вышли двое мужчин в штатском и показали удостоверения уголовного розыска милиции Абхазии.

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По данным издания, россиянина посадили в машину, а позднее потребовали разблокировать и отдать им телефон, а затем привезли в УВД по Гагрскому району. Там его посадили в клетку для административно-задержанных, где он провел несколько часов. Русских рассказал «Медиазоне», что сотрудники милиции подозревали его в сбыте наркотиков и пытались найти подтверждения в переписках в его смартфоне. По словам Русских, он не имел к этому отношения.

Вечером Русских отпустили, однако через несколько минут, когда он шел в сторону своего отеля, его снова задержали. Его сначала допросили, затем провели обыск в комнате в отеле.

Как пишет издание, позже на него надели наручники, посадили в машину и вывезли на пустырь. По его словам, сотрудники УВД, пытаясь получить признательные показания, угрожали ему пистолетом, били, душили проводом, окунали в реку. Через некоторое время россиянина посадили в автомобиль, снова увезли в отделение и отпустили к утру. Туриста и его спутниц вывезли к КПП на границе, посоветовав больше не возвращаться в Абхазию.

По информации издания, врачи в Адлере зафиксировали у Русских перелом трех ребер, травму почки, а также множественные ушибы, ссадины и гематомы. Русских сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России, а также Генпрокуратуру Абхазии.

РБК направил запросы в пресс-службу СК России и пресс-службу Генпрокуратуры России.

Абхазия новости пытки полиция
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