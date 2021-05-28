В ФСБ заявили о разногласиях с США насчет морской границы России

Соединенные Штаты необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России, не признавая позицию Москвы по статусу залива Петра Великого у Владивостока. Об этом заявил первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов, передает «РИА Новости».

По словам генерала армии, государственная граница в акватории определяется по внешней границе территориальных вод. Как правило, это 12 морских миль от берега. Исключительная же экономическая зона не превышает 200 морских миль. Однако это не распространяется на так называемые «исторические заливы», к которым относится залив Петра Великого, пояснил Кулишов.

«Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» является нарушением государственной границы Российской Федерации», — заявил генерал ФСБ.

24 ноября 2020 года Минобороны России сделало заявление о нарушении американским эсминцем «Джон Маккейн». По данным ведомства, судно зашло за линию морской границы на 2 км. Противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» направил эсминцу предупреждение о готовности пойти на таранный маневр и таким образом вытеснил его.