В ФСБ заявили о разногласиях с США насчет морской границы России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 73,46 (-0,02) Инвестиции, 27 мая, 13:49
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 89,66 (-0,28) Инвестиции, 27 мая, 13:49
СМИ узнали о проверке показаний Фургала по новой методике Политика, 07:36 Бывший издатель российской версии Forbes лишился недвижимости в Жуковке Технологии и медиа, 07:30 Почему важно дарить подарки самой себе РБК и Dyson, 07:29 Во Владивостоке авиадебошир ударил полицейского Общество, 07:15 Создатель «Арматы» сократил зарплатный фонд на 20% Бизнес, 07:00 Инвестиции + здоровье: как сделать из пенсии лучший этап в жизни РБК и СберПервый, 06:55 Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований Политика, 06:41 В ФСБ заявили о разногласиях с США насчет морской границы России Политика, 06:29 Производители заявили о «критическом снижении» закупочных цен на яйца Бизнес, 05:54 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 05:44 В Британии радиоведущая умерла после прививки вакциной AstraZeneca Общество, 05:37 Россияне назвали необходимый для накоплений в старости доход Общество, 05:00 NYT узнала о расследовании вмешательства Украины в выборы в США Политика, 04:44 В Белоруссии задержали более 20 человек за оскорбление погибших пилотов Политика, 04:44
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

В ФСБ заявили о разногласиях с США насчет морской границы России

Соединенные Штаты необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России, не признавая позицию Москвы по статусу залива Петра Великого у Владивостока. Об этом заявил первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов, передает «РИА Новости».

По словам генерала армии, государственная граница в акватории определяется по внешней границе территориальных вод. Как правило, это 12 морских миль от берега. Исключительная же экономическая зона не превышает 200 морских миль. Однако это не распространяется на так называемые «исторические заливы», к которым относится залив Петра Великого, пояснил Кулишов.

Британские власти поспорили с данными ФСБ о выдворении эсминца
Политика
Эсминец D35 Dragon (справа) <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 387px; top: 117px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

«Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн» является нарушением государственной границы Российской Федерации», — заявил генерал ФСБ.

24 ноября 2020 года Минобороны России сделало заявление о нарушении американским эсминцем «Джон Маккейн». По данным ведомства, судно зашло за линию морской границы на 2 км. Противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» направил эсминцу предупреждение о готовности пойти на таранный маневр и таким образом вытеснил его.

В командовании Седьмого флота ВМС США, в свою очередь, заявили, что эсминец проводил операцию по обеспечению свободы навигации в районе залива Петра Великого, не нарушая при этом международных прав.

Читайте на РБК Pro
Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Верховный суд закрепил подход ФНС к «налоговой реконструкции» Как бороться с привычкой китайских бизнесменов платить через год

Тогда же в ВМС США напомнили, что в 1984 году СССР включил залив Петра Великого в свои внутренние воды, что, как они считают, противоречило международному праву и, в частности, нормам Конвенции ООН по морскому праву. «Россия продолжила притязания СССР. Проводя эту операцию, США продемонстрировали, что эти воды не относятся к территории России», — заявляли в американском флоте.

американский эсминец военный флот погранслужба ФСБ США Приморье
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
ФСБ сообщила о выдворении британского эсминца с территории Крыма
Политика
Появилось видео пролета Су-24 рядом с эсминцем ВМС США на малой высоте
Политика
Минобороны показало видео с эсминцем США в водах у Владивостока
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter