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Политика ,  
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Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований

Соединенные Штаты должны стать лидерами в развитии инфраструктуры и исследований. Об этом заявил заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в штате Огайо, сообщает The Washington Post.

По словам главы государства, по разработкам и исследованиям страна находится на девятом месте, а Китай на восьмом. Однако других участников рейтинга Байден не назвал.

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Бизнес
Пентагон

При этом 30 лет назад США были в лидерах по расходам на разработки и исследования, утверждает президент.

В тоже время, американский лидер обратил внимание, что за прошедшие годы Япония, Китай, Италия, Франция, ЕС объявили о значительных вложениях в свои инфраструктуры.

«Мы должны быть первыми в мире, чтобы лидировать в XXI веке. <...> Мы не можем быть позади. Пришло время создать фундамент», — добавил Байден.

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В январе прошлого года американские исследователи заявили об отставании США от России в области модернизации ядерного оружия. Эксперт службы Эми Вулф отметил, что специалисты сравнивают программы модернизации ядерных арсеналов двух стран с гонкой вооружений, и в ее провоцировании виновата Россия. США отстают в ней, так как Россия начала ставить на вооружение новые ракеты и подводные лодки еще в начале 2000-х, в то время как США  планируют начать использовать подобные системы не ранее конца 2020-х. Также эксперт указывал, что Россия разрабатывает новые, «более экзотические» системы вооружения.

Джо Байден США модернизация исследования
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