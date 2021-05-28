Байден заявил об отставании США в сфере разработок и исследований

Соединенные Штаты должны стать лидерами в развитии инфраструктуры и исследований. Об этом заявил заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в штате Огайо, сообщает The Washington Post.

По словам главы государства, по разработкам и исследованиям страна находится на девятом месте, а Китай на восьмом. Однако других участников рейтинга Байден не назвал.

При этом 30 лет назад США были в лидерах по расходам на разработки и исследования, утверждает президент.

В тоже время, американский лидер обратил внимание, что за прошедшие годы Япония, Китай, Италия, Франция, ЕС объявили о значительных вложениях в свои инфраструктуры.