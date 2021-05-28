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Путин поздравил военнослужащих с Днем пограничника

Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны. <.> Их героизм, отвага и сила духа навечно останутся в памяти народа, будут служить высоким нравственным ориентиром для молодых поколений», — говорится в поздравлении.

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Глава государства отметил важность того, что пограничники хранят верность боевым традициям своих предшественников, с «огромным уважением относятся к ветеранам», а также грамотно решают задачи по обеспечению безопасности границ, борьбе с международным терроризмом, нелегальной миграцией и наркоторговлей.

День пограничника — профессиональный праздник пограничной службы ФСБ России, отмечается ежегодно 28 мая с 1994 года.

Владимир Путин поздравления пограничная служба пограничники
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