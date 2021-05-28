Байден выдвинул своего кандидата на пост куратора санкционной политики

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Эдди Нельсона на пост заместителя главы Минфина США по вопросам терроризма и финансовых преступлений, который отвечает за разработку и реализацию санкций. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Брайан Эдди Нельсон из Калифорнии выдыинут на пост заместителя министра по вопросам терроризма и финансовым преступлениям», — говорится в сообщении.

Если сенат поддержит Нельсона, то он будет курировать разработку и реализацию режима санкций против России, Белоруссии, Ирана, КНДР и других стран.

С 2017 года этот пост занимала Сигал Манделкер. За время ее работы США ужесточили экономический прессинг в отношении России, Ирана и других стран. В августе 2017 года действующий тогда президент США Дональд Трамп подписал законопроект «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA), который ограничивает сотрудничество компаний по всему миру с Россией, в частности в оборонной и финансовых сферах.