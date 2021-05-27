Захарова ответила назвавшему Россию «страной-агрессором» Дуде

Мария Захарова (Фото: МИД России)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила Польше об участии в войне в Ираке в ответ на заявление польского президента Анджея Дуды, который назвал Россию «ненормальной страной». Соответствующий пост Захарова разместила в Facebook.

Она напомнила, что после оккупации Ирака войсками НАТО страну разделили на четыре военных зоны, одну из которых контролировали поляки.

«Общая численность польских войск в этой стране с 2003 до 2005 года составляла около 1,7 тыс. военнослужащих, в дальнейшем была увеличена, насколько я помню, до 2,4 тыс. В Ираке польские солдаты несколько лет убивали не только иракцев, но и товарищей по оружию», — написала Захарова.

По словам представителя МИДа, правозащитники уверены, что до сих пор не подсчитаны еще «сотни тысяч» жертв военной кампании.