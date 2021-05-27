Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 73,47 (+0,08) Инвестиции, 26 мая, 13:43
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 89,94 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 13:43
Хуснуллин призвал увеличить ввод жилья в 2021 году до 85 млн кв. м Недвижимость, 13:05 В Кремле заявили о дружелюбии России в ответ на слова президента Польши Политика, 13:04 «Аэрофлот» получил первый самолет Airbus A320neo Пресс-релиз, 13:03 Певица Manizha заявила, что подает в суд на издание Wonderzine за клевету Стиль, 12:59 ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье Общество, 12:57 Спецпредставитель Путина подтвердил идею создания углеродной госкомпании Экономика, 12:56 Песков ответил на сообщения о месте встречи Путина и Байдена Политика, 12:53 Песков объяснил слова Лукашенко об извинениях Путина Политика, 12:47 Песков не увидел в закрытии «Открытой России» зачистки политического поля Политика, 12:45 Кремль рассказал, что делать, если россияне не захотят прививаться Общество, 12:45 Бастрыкин назвал причину стрельбы в казанской школе Общество, 12:45 Как сгладить хронический конфликт отделов маркетинга и продаж Pro, 12:44 Kia назвала российские цены на обновленный внедорожник Mohave Авто, 12:37 Тарасова словами «все расписано» оценила неучастие Загитовой в Олимпиаде Спорт, 12:30
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

В Кремле заявили о дружелюбии России в ответ на слова президента Польши

Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия «ненормальная страна-агрессор» , неприемлемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам, сообщает корреспондент РБК.

«Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем, — сказал Песков.

Он отметил, что Россия — дружелюбная страна, и, как «сильное, уверенное в себе и самостоятельное» государство, стремится к дружественным отношениям с соседними странами, в том числе с Польшей.

Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной-агрессором»
Политика
Анджей Дуда

Представитель Кремля выразил сожаление, что ненависть к России «застилает глаза» некоторым польским политикам, в том числе главе республики, и «не дает им возможности проявлять политическую мудрость».

Материал дополняется

Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter