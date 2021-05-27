В Кремле заявили о дружелюбии России в ответ на слова президента Польши

Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия «ненормальная страна-агрессор» , неприемлемы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам, сообщает корреспондент РБК.

«Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем, — сказал Песков.

Он отметил, что Россия — дружелюбная страна, и, как «сильное, уверенное в себе и самостоятельное» государство, стремится к дружественным отношениям с соседними странами, в том числе с Польшей.

Представитель Кремля выразил сожаление, что ненависть к России «застилает глаза» некоторым польским политикам, в том числе главе республики, и «не дает им возможности проявлять политическую мудрость».