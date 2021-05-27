Зампред правления «Сибура» скончался во время командировки

Владимир Разумов (Фото: СИБУР Холдинг)

Заместитель председателя правления «Сибур холдинга» Владимир Разумов умер в возрасте 77 лет во время плановой командировки, сообщили в компании.

«Скончался Владимир Разумов, заместитель председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг», член совета директоров компании. Он находился в командировке на предприятии «Воронежсинтезкаучук», которому посвятил многие годы», — говорится в некрологе.

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов заявил, что Разумов был его старшим товарищем и они вместе проходили через сложные времена в истории компании. «Его уход большая потеря для нашего коллектива и меня лично», — подытожил он.

Владимир Разумов родился в 1944 году в Саратовской области. В компании «Сибур» работает с 1999 года. С 2005 года является старшим исполнительным вице-президентом, а с 2012 года — заместителем председателя правления и членом правления компании. Отмечается, что он был одним из менеджеров, которые стояли у истоков создания «Сибура».