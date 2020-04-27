Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Андрей Варичев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».

Собеседники РБК сообщили, что Варичев умер от пневмонии. По словам одного из них, топ-менеджер сдавал тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, однако тот дал отрицательный результат.

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