Власти Паттайи отменят карантин для привитых от COVID-19 туристов

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В тайской Паттайе отменят карантин для вакцинированных от коронавируса туристов с 1 октября. Об этом заявил мэр города Сонтайя Кунплом, передает Bangkok Post.

«Иностранным туристам, получившим две дозы вакцины, будет разрешено въезжать в Паттайю без необходимости проходить карантин в течение 14 дней», — сказал Кунплом. Мэр добавил, что туристы должны будут оставаться в районах Банг Ламунг и Саттахип в течение семи дней, прежде чем отправиться в другое место.

По словам Кунплома, туристы могут прибывать только из тех стран, которых Минздрав Таиланда определил как страны с низким уровнем риска заражения COVID-19. Причем приезжающие должны быть привиты вакцинами, одобренными в их странах, не более чем за год до поездки в Паттайю, подчеркнул мэр. К таким странам Сонтайя Кунплом отнес Россию и Германию.

Еще мэр отметил, что дети до 12 лет также должны предоставить результаты об отсутствии COVID-19, тесты должны быть сделаны за 72 часа до поездки.

Кунплом указал, что туристы должны останавливаться в тех отелях, где есть сертификаты гигиенических стандартов Администрации безопасности и здоровья.