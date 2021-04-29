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Пандемия коронавируса ,  
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Таиланд решил увеличить карантин для въезжающих в страну

Фото: Diego Azubel / EPA / ТАСС
Фото: Diego Azubel / EPA / ТАСС

Государственный центр управления ситуацией с COVID-19 Таиланда (CCSA) уведомил о решении властей вновь увеличить обязательный карантин для всех туристов до 14 дней. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Представитель CCSA Тависилп Висануйотин сообщил, что срок карантина для прибывающих увеличится с 1 мая. Въехавшие в страну смогут покидать места жительства только для получения медицинской помощи или прохождения тестирования на коронавирус.

Если разрешение на въезд в страну было получено до 1 мая, а поездка придется на период до 6 мая, то на изоляции придется пробыть от семи до десяти дней в зависимости от наличия или отсутствия прививки, уточнила газета The Nation Thailand.

1 апреля власти Таиланда сократили обязательный карантин для вакцинированных иностранцев с 14 до семи дней. «Иностранцы, путешествующие в Таиланд с сертификатами о вакцинации, должны будут находиться на карантине всего семь дней», — заявил тогда министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул.

С 1 мая шесть провинций Таиланда перейдут в темно-красную зону максимального контроля за COVID-19, среди них — Бангкок, Чонбури, Чиангмай, Нонтхабури, Патум Тхани и Самутпракан. Также количество красных зон с высоким контролем за COVID-19 увеличится до 45, а количество оранжевых зон со средним уровнем контроля уменьшится до 26 провинций.

В таких зонах будут закрыты развлекательные заведения и школы, а торговые центры смогут открываться до 21:00 с ограниченным количеством посетителей. Рестораны будут открыты до 21:00 в красных зонах и до 23:00 в оранжевых зонах, при этом продажа и потребление алкогольных напитков будут запрещены. Во всех обозначенных зонах продолжат действовать карантинные меры, в том числе обязательное ношение масок.

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Фото:Sakchai Lalit / AP

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По информации АТОР, для въезда в Таиланд по-прежнему необходима справка об отсутствии COVID-19 (ПЦР-тест), полученная не более чем за 72 часа до вылета, а также соответствующая медицинская страховка.

До прилета в страну туристам также необходимо установить приложение ThailandPlus. С помощью этого приложения власти Таиланда рассчитывают отслеживать перемещения туристов и информировать тех, кто находился в тесном контакте с зараженным COVID-19.

С начала пандемии в Таиланде выявили 63,5 тыс. заразившихся, жертвами коронавируса стали 188 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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Источник: JHU
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