Таиланд решил увеличить карантин для въезжающих в страну

Фото: Diego Azubel / EPA / ТАСС

Государственный центр управления ситуацией с COVID-19 Таиланда (CCSA) уведомил о решении властей вновь увеличить обязательный карантин для всех туристов до 14 дней. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

Представитель CCSA Тависилп Висануйотин сообщил, что срок карантина для прибывающих увеличится с 1 мая. Въехавшие в страну смогут покидать места жительства только для получения медицинской помощи или прохождения тестирования на коронавирус.

Если разрешение на въезд в страну было получено до 1 мая, а поездка придется на период до 6 мая, то на изоляции придется пробыть от семи до десяти дней в зависимости от наличия или отсутствия прививки, уточнила газета The Nation Thailand.

1 апреля власти Таиланда сократили обязательный карантин для вакцинированных иностранцев с 14 до семи дней. «Иностранцы, путешествующие в Таиланд с сертификатами о вакцинации, должны будут находиться на карантине всего семь дней», — заявил тогда министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул.

С 1 мая шесть провинций Таиланда перейдут в темно-красную зону максимального контроля за COVID-19, среди них — Бангкок, Чонбури, Чиангмай, Нонтхабури, Патум Тхани и Самутпракан. Также количество красных зон с высоким контролем за COVID-19 увеличится до 45, а количество оранжевых зон со средним уровнем контроля уменьшится до 26 провинций.