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Общество ,  
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Власти Подмосковья ввели штрафы за нарушение правил выгула собак

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В КоАП Московской области внесли поправки, предусматривающие штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных. Решение приняла Мособлдума на 148-м заседании, говорится на ее сайте.

Так, за повторный отказ убирать за своим питомцем в общественных местах предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. руб. В первый раз нарушителю выдадут предупреждение.

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Фото: instagram / @valleyofthedogs

Предупреждение предусмотрено и за выгул собак без поводка и намордника. За второе нарушение могут оштрафовать на сумму от 1 тыс. до 2 тыс. руб.

Штраф на ту же сумму предусмотрен за нахождение собак на территории детских площадок, детских садов и школ, а также в том случае, если питомцы причинили ущерб чужому имуществу. Если площадок для выгула нет, места для них должны определить органы местного самоуправления.

Если собака напала на другое домашнее животное, владельцу придется заплатить от 4 тыс. до 5 тыс. руб. и компенсировать причиненный ущерб. Штраф за нападение на человека — 5 тыс. руб.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

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Помощник областного прокурора Александра Русина указала, что за последние 1,5 года власти получили более 2,5 тыс. сообщений о нападении собак на людей с причинением вреда здоровью. При этом 1 тыс. пострадавших были детьми.

Ранее, 17 мая, президент Владимир Путин дал правительству и регионам поручения по формированию в обществе ответственного отношения к животным. Среди прочего он поручил начать вести учет питомцев, а также мониторить беспризорных животных.

Кроме того, в законодательство должны будут внести поправки о регламентации содержания и разведения домашних и диких животных. Будет определен порядок передачи животных в приюты и внедрена система реагирования на жалобы о причинении им вреда.

Подмосковье собаки штрафы
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