Власти Подмосковья ввели штрафы за нарушение правил выгула собак

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В КоАП Московской области внесли поправки, предусматривающие штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных. Решение приняла Мособлдума на 148-м заседании, говорится на ее сайте.

Так, за повторный отказ убирать за своим питомцем в общественных местах предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. руб. В первый раз нарушителю выдадут предупреждение.

Предупреждение предусмотрено и за выгул собак без поводка и намордника. За второе нарушение могут оштрафовать на сумму от 1 тыс. до 2 тыс. руб.

Штраф на ту же сумму предусмотрен за нахождение собак на территории детских площадок, детских садов и школ, а также в том случае, если питомцы причинили ущерб чужому имуществу. Если площадок для выгула нет, места для них должны определить органы местного самоуправления.