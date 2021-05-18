Зоозащитники оценили поручение Путина начать учет домашних животных

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Предложенные президентом России меры по контролю за домашними животными излишни, поскольку учет уже налажен, а введение новых методов контроля может привести к ненужным тратам. Об этом заявил РБК ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина.

«Это лишние деньги. Собаки, которые состоят в клубах, и так все перечислены, все пометы проходят актировку. При чипировании и вакцинации кошек и собак в ветклиниках это тоже есть», — заявила она.

Одной из важнейших проблем, связанных с домашними животными, Базаркина считает их выбрасывание на улицу, а путем ее решения — создание развитой системы приютов.

Также, по мнению Базаркиной, российским собаководам не хватает инфраструктуры для выгула домашних животных и достаточного количества квалицированных кинологов и зоопсихологов. «[Нужны] нормальные выгульные и дрессировочные собачьи площадки в больших количествах. Нужны хорошие кинологи, зоопсихологи — целый штат людей», — отметила она.

Усомнилась в эффективности президентских предложений и зоозащитница Наталья Грановская. В разговоре с РБК она заявила, что решить многие проблемы с домашними животными в современной России может норма законодательства, которая гарантировала бы животным право на жизнь.