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Общество ,  
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Зоозащитники оценили поручение Путина начать учет домашних животных

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Предложенные президентом России меры по контролю за домашними животными излишни, поскольку учет уже налажен, а введение новых методов контроля может привести к ненужным тратам. Об этом заявил РБК ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина.

«Это лишние деньги. Собаки, которые состоят в клубах, и так все перечислены, все пометы проходят актировку. При чипировании и вакцинации кошек и собак в ветклиниках это тоже есть», — заявила она.

Одной из важнейших проблем, связанных с домашними животными, Базаркина считает их выбрасывание на улицу, а путем ее решения — создание развитой системы приютов.

Также, по мнению Базаркиной, российским собаководам не хватает инфраструктуры для выгула домашних животных и достаточного количества квалицированных кинологов и зоопсихологов. «[Нужны] нормальные выгульные и дрессировочные собачьи площадки в больших количествах. Нужны хорошие кинологи, зоопсихологи — целый штат людей», — отметила она.

Усомнилась в эффективности президентских предложений и зоозащитница Наталья Грановская. В разговоре с РБК она заявила, что решить многие проблемы с домашними животными в современной России может норма законодательства, которая гарантировала бы животным право на жизнь.

«Единственное, что поможет решить проблемы в области зоозащиты, на мой взгляд, редакция статьи 245 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными. — РБК) — надо дать животным право на жизнь. Отредактировать гражданский кодекс в той части, где животные права на жизнь не имеют», — заявила она.

Грановская также считает, что для чипирования животных придется выделить довольно крупные суммы. «Инициатива работать не будет. Одна из причин — бюджет, который потребуется на реальную закупку чипов настолько велик, что даже выделив деньги на это из федерального бюджета в регионы, мы не получим зачипированных собак», — заявила она.

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Она отметила, что собственники и так часто чипируют и ставят на учет своих питомцев. Для животного, принадлежащего непорядочному собственнику, необходимость чипирования, чтобы попасть в ветклинику, может обернуться отказом хозяина лечить его.

«Что касается «ведения учета домашних питомцев» — добропорядочные владельцы стараются собак чипировать и так. А если недобропорядочному владельцу сказать, что с нечипированной собакой нельзя пойти в ветклинику и поставить животному прививку от бешенства — он туда и не пойдет. И мы получим повальное бешенство», — отметила Грановская.

17 мая президент России Владимир Путин сформировал перечень поручений по формированию в обществе ответственного отношения к животным. Поправки должны касаться мер по учету, разведению и содержанию в питомниках животных. Среди предложенных президентом мер — ведение учета домашних питомцев, мониторинг состояния популяций животных без владельцев и разработка единых методик для всего комплекса мероприятий.

Владимир Путин домашние животные контроль новости
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