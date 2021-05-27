ЦБ выпустит памятные монеты с видами Нижнего Новгорода

К 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода Центробанк выпустит три типа монет с изображением города. Об этом РБК сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Так, 28 мая в обращение выйдут серебряная монета номиналом 3 руб. (тираж — 3 тыс. штук) и золотая номиналом 50 руб. «800-летие основания г. Нижнего Новгорода» серии «Города» (1 тыс. штук).

Кроме того, появится монета из недрагоценного металла номиналом 10 руб. «г. Нижний Новгород, Нижегородская область» серии «Древние города России». Ее тираж составит 1 млн штук.