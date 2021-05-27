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ЦБ выпустит памятные монеты с видами Нижнего Новгорода

Фото:пресс-служба Банка России Фото:пресс-служба Банка России Фото:пресс-служба Банка России Фото:пресс-служба Банка России
Фото: пресс-служба Банка России

К 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода Центробанк выпустит три типа монет с изображением города. Об этом РБК сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Так, 28 мая в обращение выйдут серебряная монета номиналом 3 руб. (тираж — 3 тыс. штук) и золотая номиналом 50 руб. «800-летие основания г. Нижнего Новгорода» серии «Города» (1 тыс. штук).

Кроме того, появится монета из недрагоценного металла номиналом 10 руб. «г. Нижний Новгород, Нижегородская область» серии «Древние города России». Ее тираж составит 1 млн штук.

ЦБ объявил о замене городов на российских банкнотах
Финансы
Фото:Замир Усманов / ТАСС

На монетах будут изображены Чкаловская лестница, а также нижегородские Кремль и ярмарка.

В марте Центробанк объявил о появлении новых видов на российских банкнотах номиналом 10, 50, 100, 500, 1 тыс. и 5 тыс. руб. При этом на купюре в 1 тыс. руб. к 2023 году вместо Ярославля появится изображение Нижнего Новгорода.

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Зампред Банка России Михаил Алексеев тогда пояснил, что на российских банкнотах представлены города только пяти федеральных округов из восьми. В связи с этим было принято решение о замене городов.

Нижний Новгород Центробанк монеты новости
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