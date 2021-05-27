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Протесты в Белоруссии ,  
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Экс-глава МИД Литвы назвал Лукашенко «президентом ОМОНа»

Линас Антанас Линкявичюс
Линас Антанас Линкявичюс (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Бывший глава МИД Литвы Линас Антанас Линкявичюс назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «президентом ОМОНа». Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

«Он был президентом Белоруссии, сейчас в лучшем случае — президент ОМОНа. Какие еще безумные действия он предпримет, чтобы его страна утонула в грязи, — лишь вопрос времени. Время не вылечит все это, только скорее подтолкнет в объятия России», — сказал Линкявичюс.

Линкявичюс возглавлял литовский МИД с декабря 2012 по декабрь 2020 года. С 1993-го по 1996-й и с 2000-го по 2004-й он был министром обороны страны.

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Фото:Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

Очередной виток обострения отношений между Белоруссией и странами ЕС начался 23 мая, после того как в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. После посадки белорусские силовики арестовали двух человек — сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу.

Страны Евросоюза осудили действия Минска. ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям использовать его воздушное пространство, однако решение должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС. Европейские страны запретили своим авиакомпаниям летать через воздушное пространство Белоруссии и многие перевозчики уже стали облетать его. Кроме того, Брюссель заморозил €3 млрд инвестиционной помощи, которые были подготовлены для Минска.

27 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует ввести санкции против белорусского экспорта карбоната калия и транзита российского газа.

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