В Госдуме назвали аморальными слова президента Польши о России
Заместитель председателя Госдумы, депутат фракции «Единая Россия» Ирина Яровая считает, что слова президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию «страной-агрессором», аморальны. Заявление Яровой опубликовано на сайте фракции.
«Заявление президента Польши аморально, прежде всего перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след и который был спасен советским солдатом», — сказала депутат.
Польский лидер, делая подобные заявления, демонстрирует искаженное представление о норме «с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды», отметила Яровая.
Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что Россия и ее народ всегда отстаивают «мир и честное взаимодействие».