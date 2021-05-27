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Общество ,  

В Госдуме назвали аморальными слова президента Польши о России

Ирина Яровая
Ирина Яровая (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Заместитель председателя Госдумы, депутат фракции «Единая Россия» Ирина Яровая считает, что слова президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию «страной-агрессором», аморальны. Заявление Яровой опубликовано на сайте фракции.

«Заявление президента Польши аморально, прежде всего перед своим народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след и который был спасен советским солдатом», — сказала депутат.

Польский лидер, делая подобные заявления, демонстрирует искаженное представление о норме «с точки зрения общечеловеческой морали и исторической правды», отметила Яровая.

Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что Россия и ее народ всегда отстаивают «мир и честное взаимодействие».

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Дуда в ходе визита в Грузию обвинил Москву в агрессивной политике. По его словам, Россия ведет себя ненормально, как государство-агрессор, ее действия «приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди погибают или получают ранения».

В частности, если бы Москва соблюдала нормы международного права, то образования Цхинвальского региона (в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году) не было бы, считает польский президент.

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В 2020 году Дмитрий Медведев, который в 2008 году занимал пост президента, писал, что действия Грузии можно было расценивать как объявление войны России.
 

Ирина Яровая Анджей Дуда Польша Россия страна-агрессор
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