В Госдуме назвали аморальными слова президента Польши о России

Дуда в ходе визита в Грузию обвинил Москву в агрессивной политике. По его словам, Россия ведет себя ненормально, как государство-агрессор, ее действия «приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди погибают или получают ранения».

В частности, если бы Москва соблюдала нормы международного права, то образования Цхинвальского региона (в ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году) не было бы, считает польский президент.

В 2020 году Дмитрий Медведев, который в 2008 году занимал пост президента, писал, что действия Грузии можно было расценивать как объявление войны России.

