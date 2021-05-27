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«МегаФон» увеличил продажи оборудования и аксессуаров в первом квартале

Фото: Артеменков Александр / ТАСС
Фото: Артеменков Александр / ТАСС

Выручка «МегаФона» в первом квартале этого года выросла на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 81,1 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Из этой суммы 74 млрд руб. пришлось на оказание услуг, а более 7 млрд руб. — на продажу оборудования и аксессуаров. Последний показатель вырос на 14,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Негативное влияние на сервисную выручку продолжает оказывать сокращение доходов от международного роуминга, отток трудовых мигрантов в связи с ограничениями на передвижения между странами в период продолжающейся пандемии, а также снижение активности абонентов и оптимизация ими трат на услуги», — говорится в сообщении. В нем отмечается, что в то же время в первом квартале компания увидела «постепенное восстановление покупательской активности и ситуации в розничной сети».

«МегаФон» пересчитал абонентскую базу в 2020 году
Технологии и медиа
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Показатель OIBDA составил 36,1 млрд руб., что на 0,3% больше, чем год назад. Рентабельность OIBDA снизилась на 0,8 п. п. — до 44,5% — «преимущественно в связи с ростом низкомаржинальных продаж оборудования и увеличением затрат на рекламу после продолжительного периода экономии в ожидании восстановления активности потребителей».

Чистая прибыль увеличилась на 46,1%, до 7,6 млрд руб. В компании связывают рост со снижением долговой нагрузки и оптимизацией кредитного портфеля, а также «успешным управлением валютными позициями». Капитальные затраты составили 7 млрд руб., что на 38,3% ниже, чем в аналогичном периоде 2020 года. «Мы много инвестировали в течение последних лет, сейчас нет необходимости в таких вложениях, чтобы развивать сеть и сохранять качество», — пояснил представитель компании.

Абонентская база «МегаФона» в России составила 70,5 млн клиентов, что соответствует уровню первого квартала прошлого года, если применять к показателю новую методику учета. Во втором полугодии оператор скорректировал систему учета абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности клиентов. Согласно старой методике, у «МегаФона» было 75,1 млн абонентов в первом квартале 2020 года.

МегаФон сотовые операторы новые смартфоны Финансовые показатели
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