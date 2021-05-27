У либертарианцев в Москве и Красноярске прошли обыски

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Правоохранительные органы устроили обыски у членов незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР), сообщается в Twitter политического объединения.

В Москве с обыском пришли к члену федерального комитета Игорю Ефремову, бывшему пресс-секретарю партии Александру Гуду. Обыск также проходит в квартире родителей заместителя председателя ЛПР Ивана Чинарова. Силовики пришли домой и к председателю московского отделения Антону Овчарову и члену партии Всеволоду Осипову. Последний задержан и доставлен в Главное следственное управление ГУ МВД на Новослободской, сообщает партия

Кроме того, с обыском пришли к члену красноярского отделения ЛПР Илье Даниленко.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не обладают информацией. «Не комментируем», — сказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.