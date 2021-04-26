Правозащитники сообщили о задержании в Москве троих либертарианцев

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В Москве задержали членов Либертарианской партии России Игоря Ефремова, Тихона Перхулова и Кариту Хидэтоси, а также журналиста Елизавету Лошак из-за акции в поддержку их соратника Михаила Светова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на председателя молодежного «Гражданского Общества» Милу Земцову.

По информации правозащитников, задержание связано с баннером «Дело против Светова — дело против гражданского общества», который вывесили утром 26 апреля рядом с Домом правительства. «ОВД-Инфо» передает, что Лошак в это время выполняла редакционное задание ИА «Вольница».

«ОВД-Инфо» сообщает, что задержанных отвезли в ОВД «Арбат», у них отобрали паспорта. Позже правозащитники добавили, что всех задержанных отпустили под обязательство о явке.

РБК направил запрос в пресс-службу главного управления МВД России по Москве, а также обратился за комментарием в пресс-службу «Гражданского общества».

В субботу, 24 апреля, член Либертарианской партии и председатель движения «Гражданское общество» Михаил Светов сообщил, что у него проходит обыск.