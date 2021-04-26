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Политика ,  
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Правозащитники сообщили о задержании в Москве троих либертарианцев

Фото: lpr.fcbk / Facebook
Фото: lpr.fcbk / Facebook

В Москве задержали членов Либертарианской партии России Игоря Ефремова, Тихона Перхулова и Кариту Хидэтоси, а также журналиста Елизавету Лошак из-за акции в поддержку их соратника Михаила Светова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на председателя молодежного «Гражданского Общества» Милу Земцову.

По информации правозащитников, задержание связано с баннером «Дело против Светова — дело против гражданского общества», который вывесили утром 26 апреля рядом с Домом правительства. «ОВД-Инфо» передает, что Лошак в это время выполняла редакционное задание ИА «Вольница».

«ОВД-Инфо» сообщает, что задержанных отвезли в ОВД «Арбат», у них отобрали паспорта. Позже правозащитники добавили, что всех задержанных отпустили под обязательство о явке.

РБК направил запрос в пресс-службу главного управления МВД России по Москве, а также обратился за комментарием в пресс-службу «Гражданского общества».

В субботу, 24 апреля, член Либертарианской партии и председатель движения «Гражданское общество» Михаил Светов сообщил, что у него проходит обыск.

Сторонники Навального и либертарианцы сообщили об обысках и задержаниях
Общество
Михаил Светов

Адвокат Дмитрий Захватов рассказал, что следственные действия связаны с уголовным делом, возбужденным против Светова в 2019 году, о развратных действиях из-за фотографии его бывшей девушки в Instagram. В то же время источник ТАСС сообщал, что новый обыск связан с уголовным делом о нарушении санитарных норм.

Как сообщает «ОВД-Инфо», после обыска Светова доставили в ОВД «Хорошевский».

Адвокат Дмитрий Захватов сообщил РБК, что сегодня Савеловский районный суд будет рассматривать дело об административном правонарушении в отношении Светова. «По слухам, по какой-то из частей статьи 20.2 КоАП РФ — все, что связано с правом свободы собраний. Что конкретно — будет известно через два часа. Сейчас он задержан в порядке КоАП. Не по уголовному делу — а по КоАП», — сказал защитник.

По словам Захватова, преследовать Светова в рамках уголовного дела о развратных действиях невозможно. Во-первых, нет никаких материалов, говорящих о том, что он с кем-то вступал в половую связь, во-вторых, сама девушка отрицает наличие преступления, в-третьих, уже прошел срок давности привлечения к уголовной ответственности — событие, о котором говорят следователи, произошло в 2012 году, отметил адвокат.

Также 24 апреля прошли обыски у председателя Либертарианской партии Сергея Бойко, его позже задержали и доставили в отделение полиции. Кроме того, задержали председателя правления «Открытой России» (одноименная британская организация признана в России нежелательной) Александра Соловьева.

Помимо этого, глава штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков сообщил о задержаниях двух сотрудников — координатора штаба во Владивостоке Екатерины Остапенко в рамках дела о вовлечении несовершеннолетних в протесты, а также регионального менеджера федерального штаба Анны Самковой.

Либертарианская партия задержание Москва новости
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