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Общество ,  
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Титов решил сообщить Путину о росте спроса на самогонные аппараты

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Количество поисковых запросов на покупку самогонных аппаратов увеличилось за 2020 год на треть по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствует доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, передает «РИА Новости».

Согласно материалам доклада, в 2020 году число поисковых запросов в «Яндексе» на покупку самогонных аппаратов выросло с 1,2 млн в 2019 году до 1,6 млн в текущем.

В докладе отмечается, что с 2012 по 2017 год число магазинов, где есть лицензия на розничную продажу алкоголя, снизилось на 30% — с 305 тыс. до 215 тыс. К сегодняшнему дню число таких магазинов увеличилось до 219 тыс. «Из 160 тыс. сельских населенных пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями», — говорится в документе. В аппарате омбудсмена отметили, что жители в результате вынуждены потреблять либо самогон, либо нелегальный алкоголь.

После введения досудебной блокировки сайтов в 2017 году алкоголь в интернете не стали покупать меньше, указывается в материалах. По данным «Яндекса», число таких запросов в 2020 году выросло на 30% и составило 64 тыс. Что касается нелегальных продаж алкоголя онлайн, их доля на рынке составляет около 7%, говорится в докладе.

Самоизоляция увеличила спрос на самогонные аппараты
Бизнес
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В ноябре 2020 года исследование компании Nielsen показало, что продажи специальных ингредиентов и устройств для изготовления алкогольных напитков в домашних условиях начали расти в конце апреля, пик спроса пришелся на конец июня — начало июля. В августе—сентябре продажи стабилизировались, но в октябре был зафиксирован новый всплеск.

У онлайн-ретейлера Ozon спрос на самогонные аппараты за десять месяцев 2020 года вырос в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на дистилляторы — более чем в четыре раза.

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Также выросло число продаж товаров, которые в том числе используются для самогоноварения. По информации Wildberries, с 1 октября по 15 ноября пользователи активно покупали товары для приготовления домашних настоек: продажи сахара выросли в пять раз, дрожжей — в 42 раза, спиртометров — в 19 раз, травяных сборов, а также бутылок для хранения напитков — в восемь раз.

Борис Титов самогонный аппарат спрос
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