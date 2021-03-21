В Петербурге четыре человека пострадали при взрыве самогонного аппарата

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Трое взрослых и ребенок пострадали в результате взрыва самогонного аппарата в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Произошла разгерметизация самогонного аппарата без последующего горения на улице Пролетарской. Ребенок 2017 года рождения направлен в больницу, трое взрослых осматриваются на месте», — добавили в ведомстве.

По данным «Пятого канала», в квартире после случившегося выбиты стекла, а также обгорели стены.

В начале марта самогонный аппарат взорвался в жилом доме в Екатеринбурге. ЧП произошло на улице Авиаторов, с ожогами в больницу был доставлен один человек.