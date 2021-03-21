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В Петербурге четыре человека пострадали при взрыве самогонного аппарата

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Трое взрослых и ребенок пострадали в результате взрыва самогонного аппарата в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Произошла разгерметизация самогонного аппарата без последующего горения на улице Пролетарской. Ребенок 2017 года рождения направлен в больницу, трое взрослых осматриваются на месте», — добавили в ведомстве.

По данным «Пятого канала», в квартире после случившегося выбиты стекла, а также обгорели стены.

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В начале марта самогонный аппарат взорвался в жилом доме в Екатеринбурге. ЧП произошло на улице Авиаторов, с ожогами в больницу был доставлен один человек.

«Сотрудники полиции установили, что причиной ЧП стал взрыв самогонного аппарата, — рассказал РБК начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — В жилище, где все произошло, находились несколько человек, но госпитализация потребовалась лишь одному — гражданину по фамилии Осадчий 1970 года рождения. Он доставлен в ожоговый центр ГКБ № 40 с ожогами тела порядка 20%».

новости самогонный аппарат взрыв чп Санкт-Петербург
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