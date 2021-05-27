Общество , 27 мая, 08:42
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Организаторы «Евровидения-2021» объявили о двухдневном продолжении шоу
Победитель конкурса «Евровидение-2021» рок-группа Måneskin
На YouTube-канале «Евровидения» 28 и 29 мая покажут онлайн-шоу, объявили организаторы.
Конкурсанты подготовили онлайн-выступления на случай, если из-за пандемии они не смогут быть в Роттердаме, где проходил конкурс. 28 мая в 22:00 мск выйдут ролики с полуфиналистами, 29 мая — финалистов.
Победителем конкурса «Евровидения-2021», который проходил с 18 по 22 мая, стала рок-группа из Италии Måneskin, она исполняла композицию «Zitti e bouni». Второе место заняла Барбара Прави из Франции, третье — Gjon's Tears из Швейцарии.