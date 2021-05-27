Организаторы «Евровидения-2021» объявили о двухдневном продолжении шоу

Победитель конкурса «Евровидение-2021» рок-группа Måneskin (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

На YouTube-канале «Евровидения» 28 и 29 мая покажут онлайн-шоу, объявили организаторы.

Конкурсанты подготовили онлайн-выступления на случай, если из-за пандемии они не смогут быть в Роттердаме, где проходил конкурс. 28 мая в 22:00 мск выйдут ролики с полуфиналистами, 29 мая — финалистов.

Победителем конкурса «Евровидения-2021», который проходил с 18 по 22 мая, стала рок-группа из Италии Måneskin, она исполняла композицию «Zitti e bouni». Второе место заняла Барбара Прави из Франции, третье — Gjon's Tears из Швейцарии.