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Вокалист победившей на «Евровидении» группы сдал тест на наркотики

Давид Дамиано
Давид Дамиано (Фото: Alberto Lo Bianco / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В анализах вокалиста итальянской рок-группы Måneskin, которая победила на «Евровидении», певца Давида Дамиано не обнаружили следов наркотиков. Об этом говорится на сайте музыкального конкурса.

«Солист группы Måneskin добровольно прошел тест на наркотики, который дал отрицательный результат», — отмечается в сообщении.

Солист Måneskin объяснил подозрения в употреблении наркотиков
Общество
Давид Дамиано

Европейский вещательный союз (EBU) по запросу итальянской делегации также проверил видеозаписи с конкурса и не нашел ничего подозрительного. Организаторы выразили обеспокоенность из-за того, что недостоверные обвинения «омрачили дух» мероприятия.

Поводом для них стал эпизод в финале «Евровидения», когда Дамиано склонился над столом, за которым сидела группа. Пользователи соцсетей предположили, что он употреблял наркотики. Однако певец пояснил, что наклонился, потому что другой участник группы разбил бокал. «Мы против наркотиков и никогда не употребляли кокаин», — заявила группа. Все ее участники сообщили, что готовы пройти проверку на наркотики.

Måneskin выступала с песней Zitti E Buoni («Тихие и послушные»). Рок-группа получила 524 балла.

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