Вокалист победившей на «Евровидении» группы сдал тест на наркотики

Давид Дамиано (Фото: Alberto Lo Bianco / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В анализах вокалиста итальянской рок-группы Måneskin, которая победила на «Евровидении», певца Давида Дамиано не обнаружили следов наркотиков. Об этом говорится на сайте музыкального конкурса.

«Солист группы Måneskin добровольно прошел тест на наркотики, который дал отрицательный результат», — отмечается в сообщении.

Европейский вещательный союз (EBU) по запросу итальянской делегации также проверил видеозаписи с конкурса и не нашел ничего подозрительного. Организаторы выразили обеспокоенность из-за того, что недостоверные обвинения «омрачили дух» мероприятия.