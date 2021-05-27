Власти выделят 65 млн руб. на продолжение «Гардемаринов»
Правительство России выделит из резервного фонда 65 млн руб. на создание фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
В распоряжении говорится, что деньги должно получить ООО Киностудия «Сагиттариус-Д». На эти средства в 2021 году будет проведено не менее 50 съемочных смен.
Контроль за целевым и эффективным использованием денег будет осуществлять Минкультуры. Ведомство должно предоставить доклад в правительство до 4 февраля следующего года.
Первый фильм про гардемаринов — «Гадемарины, вперед!» — вышел в 1988 году. Продолжение «Виват, гардемарины!» было выпущено на экраны в 1991-м. Заключительный на сегодняшний день в этой серии фильм «Гардемарины-3» зрители увидели в 1992 году.