Власти выделят 65 млн руб. на продолжение «Гардемаринов»

Режиссер Светлана Дружинина работает сразу над двумя фильмами: «Гардемарины-1787. Мир» и «Гардемарины-1787. Война». Ранее она рассказывала, что картины будут посвящены присоединению Крыма к России при Екатерине Великой

Светлана Дружинина (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Правительство России выделит из резервного фонда 65 млн руб. на создание фильма «Гардемарины 1787. Война» режиссера Светланы Дружининой. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В распоряжении говорится, что деньги должно получить ООО Киностудия «Сагиттариус-Д». На эти средства в 2021 году будет проведено не менее 50 съемочных смен.

Контроль за целевым и эффективным использованием денег будет осуществлять Минкультуры. Ведомство должно предоставить доклад в правительство до 4 февраля следующего года.

Первый фильм про гардемаринов — «Гадемарины, вперед!» — вышел в 1988 году. Продолжение «Виват, гардемарины!» было выпущено на экраны в 1991-м. Заключительный на сегодняшний день в этой серии фильм «Гардемарины-3» зрители увидели в 1992 году.