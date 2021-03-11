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Умер автор музыки к фильму «Гардемарины, вперед!»

Виктор Лебедев скончался в возрасте 86 лет, более 60 лет он преподавал в Санкт-Петербургском государственном институте культуры
Виктор Лебедев
Виктор Лебедев (Фото: russiaedu.ru)

Композитор, народный артист России Виктор Лебедев умер на 87-м году жизни. Сообщение об этом опубликовано на сайте Санкт-Петербургского государственного института культуры, с которым он сотрудничал более 60 лет. В 1985 году он создал в институте кафедру, а затем факультет музыкального искусства эстрады, которым успешно руководил более четверти века.

«Широкую известность и признание миллионов благодарных слушателей принесли В.М. Лебедеву работы в кино, драматическом и оперном театрах, в песенном творчестве и в жанре мюзикла. Виктор Михайлович — автор оперы «Волшебник изумрудного города», оперетт «Охтинский мост» и «Не хочу быть королем», балета «Педагогическая поэма» и множества оркестровых и камерных сочинений. Популярна и широко известна его музыка к фильмам «Гардемарины, вперед!», «Зависть богов», «Проводы белых ночей», «Небесные ласточки» и др. Выдающийся композитор работал с известными российскими режиссерами и артистами, которые высоко ценили его умение создать точный музыкальный образ», — говорится в сообщении.

Соболезнования родным и близким умершего выразил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

«Ушел из жизни замечательный мастер, чья музыка знакома каждому нашему соотечественнику. Он запомнился поклонникам своим многогранным талантом, удивительной работоспособностью, поистине неиссякаемым вдохновением», — отметил Макаров.

Музыка Лебедева звучала в четырех фильмах о гардемаринах. Кроме того, он написал музыку к фильмам «Трудно быть богом», «По Таганке ходят танки», «Искренне Ваш...», «Снайперы», «Белое проклятье», «Ищите женщину», «Будьте моим мужем», «Дневник директора школы» и другим.

Виктор Лебедев родился 5 января 1935 года в Ленинграде. Окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа. С 1960 года преподавал в Ленинградском государственном институте культуры им. Н.К. Крупской. В последнее время являлся профессором, деканом факультета музыкального искусства эстрады СПбГИК, а также заведующим кафедрой мюзикла.

Автор
Владислав Гордеев
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