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Бизнес ,  
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Marks & Spencer решила закрывать магазины после убыточного года

Британская розничная сеть Marks & Spencer (M&S) планирует закрыть 30 магазинов в Великобритании в ближайшие десять лет, еще свыше ста магазинов будут либо объединены, либо в них сохранится только торговля продуктами питания. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на M&S.

Отмечается, что в общей сложности компания намерена сократить число магазинов полного ассортимента (где продается одежда, товары для дома и продукты питания) в Великобритании с 254 до 180. В прошлом году M&S сократила 7 тыс. рабочих мест.

Убыток компании до уплаты налогов за 52 недели, предшествующие 27 марта, составил £201,2 млн ($285,1 млн) против прибыли £67,2 млн годом ранее. В частности, выручка британского подразделения по продаже одежды и товаров для дома упала на 31,5%.

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Общество
Фото:Fabrizio Bensch / Reuters

«Наши операции были серьезно ограничены изменениями в повседневной жизни, влиянием социального дистанцирования и частичным или полным закрытием значительной части наших магазинов», — объяснили в M&S.

При этом в компании отметили, что после открытия магазинов продажи одежды и товаров для дома начали расти.

В конце прошлого года Deloitte и PwC независимо друг от друга провели опросы руководителей российских компаний. Выяснилось, что большинству участников российского рынка удалось адаптироваться к новым реалиям, возникшим из-за пандемии. В то же время кризис вынудил компании экономить, в том числе на сотрудниках.

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