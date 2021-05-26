Marks & Spencer решила закрывать магазины после убыточного года

Британская розничная сеть Marks & Spencer (M&S) планирует закрыть 30 магазинов в Великобритании в ближайшие десять лет, еще свыше ста магазинов будут либо объединены, либо в них сохранится только торговля продуктами питания. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на M&S.

Отмечается, что в общей сложности компания намерена сократить число магазинов полного ассортимента (где продается одежда, товары для дома и продукты питания) в Великобритании с 254 до 180. В прошлом году M&S сократила 7 тыс. рабочих мест.

Убыток компании до уплаты налогов за 52 недели, предшествующие 27 марта, составил £201,2 млн ($285,1 млн) против прибыли £67,2 млн годом ранее. В частности, выручка британского подразделения по продаже одежды и товаров для дома упала на 31,5%.

«Наши операции были серьезно ограничены изменениями в повседневной жизни, влиянием социального дистанцирования и частичным или полным закрытием значительной части наших магазинов», — объяснили в M&S.