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Экономика ,  
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Опрос показал адаптацию бизнеса к последствиям пандемии

Руководство российских компаний рассказало PwC и Deloitte о новых решениях и пересмотре стратегий в условиях ограничений, спада потребления и экономической активности. Большинство готовы к масочному режиму на год-два
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Большинству участников российского рынка удалось адаптироваться к новым реалиям. Однако кризис вынуждает компании экономить, в том числе на сотрудниках. Таковы результаты опросов руководителей российских компаний, которые провели независимо друг от друга Deloitte и PwC (тексты исследований есть в РБК).

Оптимизм по принципу «хуже уже не будет»

Пессимизм топ-менеджеров ослабел до «рекордно низкого уровня», поскольку, оглядываясь на тяжелые события марта, многие полагают, что в ближайшее время столь же сильных шоков не ожидается, отмечает Deloitte.

  • 40% финансовых директоров ожидают роста доходов и 30% ― роста операционной прибыли.
  • О высоком уровне неопределенности сообщили 39% респондентов.

Deloitte проводила традиционный опрос финансовых директоров в конце августа — начале сентября и повторный опрос в ноябре. В финальную выборку вошли 288 респондентов изо всех отраслей российской экономики.

Наиболее оптимистичны финансовые директора в сфере транспорта (80%), финансов (67%), промышленности (62%), медицины и здравоохранения (50%), недвижимости и строительства (42%).

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В банковской сфере доля оптимистичных ожиданий в целом выше, чем в других отраслях. Темпы роста финансовых показателей оказались существенно выше ожиданий благодаря отсрочке при уплате кредитов для малых и средних предприятий, возможности для банков кредитовать предприятия в сфере транспорта и туризма без ухудшения оценок их финансового положения, реструктуризации кредитов физлиц и организаций, пояснила партнер, руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ Deloitte Екатерина Трофимова.

Еще одной из немногих отраслей, которая не падает, а продолжает расти, стало сельское хозяйство. На подъеме и застройщики жилья после рекордных продаж в третьем квартале благодаря государственному субсидированию льготной ипотеки, отмечает директор департамента аудиторских услуг Deloitte Сергей Турушев. Рост спроса на товары интернет-магазинов и доставку стимулировал бизнес инвестировать в складскую недвижимость. Однако в сегменте управления коммерческой недвижимостью, особенно торговой, по его словам, идет борьба за выживание.

Возврат к докризисным показателям

Единого мнения по поводу того, когда бизнес сможет выйти на докризисный уровень, не сложилось:

  • 43% респондентов ожидают возвращения выручки на докризисный уровень в ближайшее время — третий-четвертый квартал 2020 года или первый квартал 2021-го;
  • 41% ожидают восстановления выручки во втором—четвертом кварталах 2021 года или еще позже;
  • 13% компаний заявили, что их выручка уже восстановилась до докризисного уровня.

В топ-5 рисков, по мнению бизнеса, входят колебания валют (60%), снижение экономической активности (58%), падение спроса (54%), усиление госрегулирования (33%) и геополитические риски (30%).

В сентябре Deloitte зафиксировала максимальную готовность бизнеса к риску — почти 50% компаний были готовы к рискованным решениям. Но после обострения эпидемиологической обстановки в октябре—ноябре эту точку зрения разделяли чуть более 30% финансовых директоров.

«Насильственное изменение потребительского поведения» спровоцировало взрывной рост онлайн-торговли и сервисов доставки. «Те, кто не сможет перестроить модель своего бизнеса, вероятно, значительно потеряют в конкурентоспособности», — отмечает партнер департамента управления рисками Deloitte Сергей Кудряшов.

Инвестиционный климат

PwC совместно с НАФИ провела 1001 интервью по телефону с руководителями компаний всех сфер в два этапа: в сентябре—октябре и повторный опрос в ноябре — начале декабря. Выборка структурирована по размеру бизнеса, чтобы представить полноту мнений малых, средних и крупных предприятий.

  • Большинство опрошенных предпринимателей (81%) сошлись во мнении, что пандемия привела к ухудшению инвестиционного климата в России.
  • Каждый второй (55%) представитель крупного бизнеса и каждый третий (36%) среднего считают, что инвестиционный климат в стране уже восстановился к докризисному уровню.

Малый бизнес настроен наиболее пессимистично. Среди его руководителей только 7% считают, что ситуация вернулась к докризисным показателям. Большинство (74%) отмечают, что инвестиционный климат стал еще хуже, чем был до пандемии.

Около половины компаний (52%) не планируют расширять бизнес, в то время как каждая третья (31%) рассматривает такие планы. О сокращении бизнеса заявили 10% компаний, причем в первую очередь малые и средние. Среди представителей крупного бизнеса планирующих сокращение не оказалось.

В топ-3 направлений для инвестирования входят вложения в развитие собственного бизнеса (17%), расходы на оборудование и инвестиции в производство (10%).

Две трети опрошенных вынуждены были провести ревизию ресурсов. Почти весь крупный бизнес (93%) провел оптимизацию. Каждая вторая (49%) компания пересмотрела отношения с поставщиками. Почти треть (31%) перешла к новой модели управления. Каждая третья планирует выход на новые рынки и диверсификацию бизнеса (35%).

Вложения в персонал

  • 35% опрошенных Deloitte респондентов ожидают увеличения количества сотрудников в ближайшие 12 месяцев, 23% — сокращения, 42% оставят штат без изменений.

Удаленная работа для части персонала станет нормой. Каждая третья опрошенная PwC компания заявила, что продолжит удаленный режим работы. Большинство (75%) руководителей планируют сохранять «масочный режим» еще год-два.

  • Лишь 5% опрошенных PwC руководителей сочли перспективными вложения в персонал (повышение квалификации, расширение штата). Хотя до пандемии 64% заявляли, что инвестируют в обучение сотрудников.

  • Лишь 38% компаний крупного бизнеса будут готовы принимать программы поддержания здоровья сотрудников в ближайшие год-два. Раньше ими занимались 53% крупных компаний. У средних этот показатель вообще не превышает 28% на обозримую перспективу.
Автор
Ольга Агеева
пандемия кризис экономика России
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