Фигуранту дела о гибели 11 рабочих в коллекторе предъявили обвинение

Фото: СК РФ

Прокурор предъявил обвинение главному инженеру МУП «Управление «Водоканал» города Таганрога Юрию Полякову в связи с гибелью 11 рабочих на работах на очистных сооружениях канализации в Неклиновском районе Ростовской области, сообщается на сайте СК.

«Сегодня ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что Поляков был ответственным за соблюдение норм и правил охраны труда. При этом он не проконтролировал составление плана проведения работ и не согласовал его. Кроме того, он не обеспечил соблюдение технологической дисциплины, не проверил, применяются ли средства индивидуальной защиты. Сейчас он содержится в СИЗО.

Следователи осмотрели место происшествия, провели следственные действия. Назначены 18 судебно-медицинских экспертиз, комплексная инженерно-техническая экспертиза и экспертиза соблюдения требований правил и норм по охране труда.